PSI contraria Europa com leve subida. Greenvolt fecha em máximo histórico

O PSI encerrou a ganhar uns tímidos 0,09%, para os 6.001,00 pontos, num dia em que as praças europeias seguem no vermelho. Das 15 cotadas do índice sete fecharam em alta e oito sofreram quedas.A liderar os ganhos esteve a Greenvolt, com uma escalada de 5,74%, para fechar num novo máximo absoluto de 8,29 euros. O marco ocorre no dia em que foram admitidas à negociação as novas ações da empresa liderada por Manso Neto emitidas no âmbito do aumento de capital em cerca de 100 milhões de euros.Ainda na energia, o grupo EDP avançou mais de 2%. A EDP subiu 2,54% e a EDP Renováveis ganhou 2,06%.Destaque pela positiva também para o setor do papel: a Altri ganhou 1,21%, a Semapa subiu 1,18% e a Navigator valorizou 0,21%.A pressionar o índice, a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no PSI, recuou 2,28%, num dia negativo para o retalho na Europa. Também com quedas superiores a 2% fecharam os CTT e o BCP, que perderam 2,23% e 2,16%, respetivamente.Nota ainda para a Galp, que cedeu 1,12% num dia em que os preços do petróleo estão em queda.