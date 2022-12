PSI desce de máximos de mais de dois meses. Galp é a única que resiste

A bolsa de Lisboa está a recuar esta sexta-feira, depois de ontem ter subido a máximos de dois meses e meio.O PSI vai acompanhando as principais praças europeias que já se encontram a negociar a esta hora e desvaloriza 0,6% para 5.891,66 pontos. Das 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, apenas uma sobe, ao passo que três estão inalteradas e 11 negoceiam no vermelho.A registar a maior queda está a EDP Renováveis a perder 2,26%, seguida pela Altri que desvaloriza 1,78%, o BCP que desce 1,07% e a EDP que recua 1,03%.Ainda a negociar com perdas está a Jerónimo Martins que cede 0,83%.O único título que valoriza é a Galp Energia que sobe 1,78%, depois do JP Morgan ter aumentado a recomendação da energética para "overweight", o que significa que espera que esta cotada tenha um melhor desempenho que as restantes empresas do setor.A negociar inalteradas nos primeiros minutos de negociação estavam os CTT, a Mota-Engil e a Semapa.