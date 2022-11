PSI fecha com ligeira subida com Greenvolt a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa fechou a negociação desta terça-feira em terreno positivo a valorizar uns modestos 0,09% para os 5.770,42 pontos, após ter aberto a sessão na linha d'água, num dia de ganhos nas principais praças europeias.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português oito fecharam em terreno positivo e as restantes sete negoceiam no vermelho.



A liderar os ganhos esteve a Greenvolt com um aumento de 3,42% para os 8,16 euros. Dos pesos pesados, as que mais impulsionaram o PSI foram as energéticas EDP Renováveis, com uma subida de 1,6% para os 21,53 euros, e a empresa mãe, a EDP, que avançou 0,48% para os 4,367 euros.



A impedir maiores ganhos esteve a Corticeira Amorim que tombou 4,93% para os 8,88 euros. A empresa, apesar de ter reportado um aumentos dos seus lucros de 10,6% em relação ao período homólogo, mostrou sinais de abrandamento em comparação com a evolução do trimestre anterior.



A acompanhar a Corticeira esteve a Galp, que perdeu 1,65% para os 11,05 euros e a Jerónimo Martins, que recuou 0,1% para os 20,86 euros.