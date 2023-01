PSI fecha em alta com ajuda do BCP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa nacional fechou em terreno ligeiramente positivo, sustentada essencialmente pelo bom desempenho do BCP.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com as principais praças a serem sustentadas sobretudo pelos setores da banca, imobiliário e viagens & lazer.

Por cá, o PSI encerrou na linha de água, a somar 0,01%, para 5.829,84 pontos, com 4 cotadas no verde, 10 no vermelho e 1 inalterada.

Perto do final da sessão, a praça lisboeta perdeu alguma força, mas o PSI conseguiu manter-se à tona – apesar de ter apenas quatro cotadas em terreno positivo.

Um dos títulos que mais impulsionou o movimento de subida do índice de referência nacional foi o BCP, que disparou 2,29% para 15,64 cêntimos, mantendo-se assim em máximos de um mês.

Na energia, a performance foi mista. A EDP Renováveis cedeu 0,82% para 20,58 euros, ao passo que a sua casa-mãe escorregou 0,04% para 4,72 euros.

Já a Galp Energia fechou a recuar 0,93% para 12,77 euros. Por seu lado, a REN avançou 0,20% para 2,56 euros e a Greenvolt registou um decréscimo de 1,26% para 7,83 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins desvalorizou 0,29% para 20,34 euros, e a Sonae subiu 1,27% para 95,6 cêntimos por ação.

Por sua vez, noo papel, a Navigator perdeu 0,74% para 3,504 euros, a Altri ficou inalterada e e Semapa deslizou 0,48% para se fixar nos 12,54 euros.