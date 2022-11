PSI fecha no verde com valorização da Galp a pesar

Das 15 cotadas do índice nacional, onze fecharam em alta e as restantes quatro no vermelho.

de "neutral" para "comprar",

O PSI fechou nos 5.765,47 pontos a subir 0,53% esta segunda-feira, em linha com as principais praças europeias, com a Galp a valorizar à boleia dos ganhos no setor do petróleo e de uma revisão em alta da recomendação pelo Goldman Sachs.A liderar os ganhos esteve a Greenvolt que valorizou 2,60% para os 7,89 euros, embora quem teve mais peso tenha sido a Galp, ao valorizar 2,23% para os 0,1460 euros, a acompanhar as subidas no setor do petróleo e impulsionada também por uma subida de recomendaçãopor parte do Goldman Sachs.A Jerónimo Martins, outro peso pesado, também ajudou o PSI ao avançar 0,77% para os 20,88 euros e as papeleiras também fecharam em terreno positivo com a Navigator a ganhar 1,10% e a Altri 0,86%.Por outro lado, a pesar no ídice de referência português esteve o BCP com uma queda de 1,28% para os 0,1460 euros e também a EDP Renováveis que caiu 0,61% para os 21,19 euros.