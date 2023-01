PSI fecha no vermelho só com duas cotadas positivas

O PSI fechou a perder %, para os 5.8 pontos, num dia em que as principais praças da Europa Ocidental negoceiam no vermelho. Apenas duas das 15 cotadas do índice nacional escaparam às perdas, encerrando em terreno positivo.O setor energético pressionou a bolsa portuguesa com a Greenvolt a registar a maior queda do dia: -2,64%, para os 7,73 euros. A EDP Renováveis caiu 2,09%, para os 20,19 euros, enquanto a EDP perdeu 1,6%, terminando o dia nos 4,598 euros.Ainda na energia, a REN cedeu 0,78%, para os 2,53 euros, e a Galp deslizou 0,43%, para os 12,61 euros, após a petrolífera ter divulgado o "trading update", no qual indica imparidades de 160 milhões de euros e uma forte subida na margem de refinação no último trimestre de 2022.A pesar no índice estiveram ainda os pesos pesados BCP, com uma queda de 1,21% para 0,1884 euros, e Jerónimo Martins, que recuou 0,69%, para 20,12 euros.Em alta fecharam apenas duas cotadas: a Mota-Engil, que avançou 1,95%, para 1,67 euros, renovando máximos de 26 meses, e a Corticeira Amorim, que subiu 0,34%, fechando a valer 8,95 euros.