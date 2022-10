PSI no verde. Bolsa encerra melhor semana desde julho

quando reportou problemas no abastecimento do gás vindo da Nigéria.



Ainda a subir mais de 1% esteve a Semapa que pulou 1,11%.



Nos pesos pesados, a Jerónimo Martins, subiu 1,69% e o BCP somou uns ligeiros 0,3%.



Do lado das perdas esteve a família EDP, com a Renováveis a perder 1,64%, seguida pela casa-mãe que caiu 0,8%. A fechar o pódio de quedas esteve a Nos que desvalorizou 0,55%.

A bolsa de Lisboa terminou a última sessão da semana em terreno positivo, registando o maior saldo semanal desde finais de julho e pulando assim 2,85% na semana.O principal índice nacional abriu a sessão desta sexta-feira à semelhança das principais praças europeias, que negociavam em terreno negativo, mas acabou por descolar das congéneres do Velho Continente e ascender aos ganhos.O PSI valorizou 0,47% para 5.491,94 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe este índice, nove subiram e seis desceram.A estrela do dia foi a Navigator, ao tomar a liderança e avançar 2,65%. A papeleira foi acompanhada no pódio pela Altri, que ganhou 2,20%, e pela Galp, que somou 2,19%, depois de ter afundado quase 5% na terça-feira,