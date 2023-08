PSI abre no verde prestes a fechar maior ciclo de ganhos num mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa começou o dia no verde, em linha com o resto da Europa, que festeja os fortes resultados da Nvidia.





O principal índice nacional, PSI, valoriza 0,35% para 6.041,35 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o índice, 12 negoceiam no verde, uma no vermelho e três permanecem inalteradas.





A principal montra da bolsa de Lisboa está assim a negociar em terreno positivo pela quinta sessão consecutiva, estando prestes a fechar o maior ciclo de ganhos desde o final de julho.





O setor energético comanda os ganhos, estando a REN a liderar a tabela ao valorizar 0,61% para 2,45 euros.





Entre os pesos pesados, a família EDP e a Galp é a que mais puxa pelos ganhos. A EDP valoriza 0,5% para 4,25 euros, enquanto o braço das renováveis soma 0,38% para 17,17 euros.





Por sua vez, a petrolífera cresce 0,5% para 12,18 euros. Greenvolt sobe 0,4% para 6,32 euros.





No setor do papel e da pasta de papel , a Altri a valoriza 0,29% para 4,21 euros, enquanto a Semapa e a Navigator estão praticamente inalteradas em 13,14 euros e 3,23 euros, respetivamente.





No retalho, o sentimento também é positivo, estando a Jerónimo Martins a crescer 0,43% para 23,54 euros e a Sonae a subir 0,32% para 0,9505 euros.





O BCP valoriza 0,28% para 0,2488 euros.





O movimento da praça lisboeta acompanha o resto da tendência europeia, que comemora os resultados da Nvidia.





A empresa alcançou um recorde de 13,51 mil milhões de dólares de receitas no seu segundo trimestre fiscal, findo a 30 de julho, o que representa um crescimento homólogo de 101% e uma subida de 88% face ao trimestre anterior.





Os investidores preparam-se ainda para o arranque do simpósio da Reserva Federal (Fed) norte-americana Jackson Hole, esta quinta-feira, sendo o momento auge o discurso do presidente do banco central, Jerome Powell, na sexta-feira.

(Notícia atualizada às 08:40)