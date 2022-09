PSI recupera perto de pleno de ganhos

Leia Também Lisboa renova mínimos desde início de março com família EDP a pressionar

Após esta segunda-feira ter estado a renovar mínimos de março e ter tido assim o pior desempenho entre as principais praças do Velho Continente, a bolsa de Lisboa está esta terça-feira a negociar em terreno positivo, anulando algumas das perdas dos últimos dias.O PSI interrompe três dias de perdas e sobe 1,29% para 5.485,53 pontos, com todas as cotadas em terreno positivo, menos a Semapa que negoceia inalterada.A que mais ganha é o BCP que sobe 2,39%, seguido no pódio pela Altri que ganha 2,22% e pela Ren que valoriza 2,06%. Entre os pesos pesados a EDP Renováveis soma 1,20%, a Jeronimo Martins avança 1,15% e a EDP pula 1,02%.A Galp valoriza 0,9%, numa altura em que o petróleo também regista ganhos. Ainda na energia, a Greenvolt sobe 1,42%.Entre os menores ganhos estão os CTT, que sobem 0,38%, a Mota-Engil, que valoriza 0,54% e a Corticeira Amorim que soma 0,56%.Nas restantes cotadas, a registar ganhos, estão ainda a Sonae (1,79%), a Navigator (1,24%) e a Nos (0,76%).