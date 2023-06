PSI remata no vermelho com Galp a liderar quedas

A bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo, em linha com o desempenho das restantes praças europeias, apesar de quatro das cinco cotadas com mais peso terem fechado o dia com ganhos. O PSI cedeu 0,06% para os 6.041,44 pontos, com dez cotadas a desvalorizarem e seis a valorizarem.A comandar as quedas esteve a Galp, que recuou 1,11% para 10,71 euros por ação. As ações da petrolífera acompanharam a tendência do setor na Europa, que a esta hora perde 1,26% - isto num dia em que as cotações do crude caem na ordem dos 2%.Entre as maiores quedas fecharam também a Sonae, que cedeu 0,81% para 0,9155 euros, os CTT, com uma desvalorização de 0,73% para 3,41 euros, e a Navigator, que caiu 0,68% para 3,200 euros.Já a travar maiores descidas estiveram os pesos-pesados EDP Renováveis, EDP, BCP e Jerónino Martins.A cotada que mais impulsionou o PSI na sessão desta terça-feira foi a EDP Renováveis, com uma valorização de 1,17% para 19,40 euros, seguida pela EDP, que subiu 0,63% para 4,657 euros. Já o BCP e a Jerónimo Martins registaram ganhos mais ligeiros, tendo o banco liderado por Miguel Maya avançado 0,09% para 22,31 cêntimos e a dona do Pingo Doce valorizado 0,08% para 25,26 euros.Notícia atualizada às 16h47