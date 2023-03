PSI renova máximos desde setembro com EDP a ter melhor dia em 11 meses

"abordagens preliminares por diversos assessores externos" para uma eventual venda. Isto depois de o Observador ter noticiado que a Media Capital estaria a preparar a aquisição da dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Sábado e Record.

O PSI avançou 0,9%, para os 6.069,06 pontos, renovando máximos desde 12 de setembro do ano passado. A praça portuguesa acompanhou o sentimento positivo vivido nas principais bolsas europeias. Das 15 cotadas do índice nacional, 10 fecharam positivas, quatro em queda e a REN terminou o dia inalterada.O destaque da sessão foi a EDP, que escalou 4,53%, para os 4,844 euros, naquela que foi a maior subida diária em 11 meses. A elétrica beneficiou da avaliação positiva que as casas de investimento fizeram à sua estratégia, nomeadamente o aumento de capital para financiar a OPA sobre a EDP Brasil. Também a EDP Renováveis ganhou 3,24%, para os 21,03 euros.Ainda no setor energético, a Greenvolt ganhou 2,84%, para os 7,24 euros, enquanto a REN fechou sem alterações, nos 2,56 euros. Já a Galp foi a cotada mais castigada, perdendo 2,9%, para os 11,06 euros, depois de o JP Morgan ter baixado a recomendação para as ações da petrolífera para "neutral" e ter cortado o "target" de 14,5 euros para 13 euros.Entre os outros pesos pesados, o BCP ganhou 0,55%, para 0,219 euros, enquanto a Jerónimo Martins subiu 0,36%, até aos 19,72 euros.Fora do índice principal, a Cofina disparou 25,48%, para 0,325 euros, após confirmar