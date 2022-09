PSI retoma perdas. BCP é a que mais cai

A bolsa de Lisboa está a retomar as perdas vividas na semana passada, quando registou uma série de oito dias em terreno negativo - a mais longa desde o dia 8 de maio. O PSI conseguiu ganhos na sexta-feira, mas este início de semana está a ser marcado por uma negociação no vermelho.O índice de referência recua 0,86% para os 5.953,10 pontos, abaixo dos seis mil pontos. Das 15 cotadas que compõem o PSI apenas uma negoceia em terreno positivo, ao passo que 13 estão no vermelho e uma inalterada.O BCP é a que mais perde, estando neste momento a anular ganhos registados na negociação de sexta-feira, a cair 2,5%, acompanhado pela Navigator a desvalorizar 1,98% e a Greenvolt a ceder 1,53%.Entre os pesos pesados está a Jerónimo Martins, que recua 1,09%, com a família EDP logo a seguir: a EDP Renováveis desvaloriza 0,88% e a EDP recua 0,76%, o mesmo que a Nos.Já nos ganhos destaca-se apenas a Galp, que valoriza 1,35%, estando assim a subir à boleia do petróleo, em valorização numa altura em que se antecipa uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), onde será ajustada a produção para os próximos meses.Ainda a registar perdas está a Corticeira Amorim (-0,4%), Mota-Engil (-0,5%), REN (-0,57%), Altri (-1,17%), CTT (-1,37%) e SONAE (-1,44%).