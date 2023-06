PSI sobe há seis sessões. Jerónimo Martins em máximos de sempre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo bom desempenho da Jerónimo Martins, Galp e EDP.

No resto da Europa, a tendência foi quase generalizadamente de queda, com exceção das praças de Londres e Amesterdão. Os setores que mais pressionaram foram os da banca e automóvel e a travar maiores perdas estiveram as cotadas das indústrias alimentar e das telecomunicações.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 0,57%, para 6.039,36 pontos, com 12 cotadas no verde e quatro no vermelho.

A Jerónimo Martins foi a cotada que mais sustentou o índice de referência nacional. A dona do Pingo Doce somou 2,34% para 25,32 euros, o que constituiu um novo máximo de fecho. Tratou-se do sexto recorde de encerramento este mês. Durante a sessão, atingiu também um novo máximo histórico, nos 25,46 euros.

O retalho foi mesmo o setor que esteve em destaque, pela positiva, na sessão desta quinta-feira. A Sonae foi o segundo título que mais subiu, a ganhar 1,74% para 93,8 cêntimos.

Na energia, o comportamento foi misto. A Galp avançou 0,65% para 10,81 euros, num dia em que os preços do petróleo sobem mais de 2%. Já a Greenvolt pulou 1,59% para 6,72 euros, ao passo que a REN esteve em contraciclo, a recuar 0,40% para 2,52 euros.

Por seu lado, a EDP subiu 0,59% para 4,640 euros, mas a sua subsidiária para as energias renováveis cedeu 0,67% para 19,30 euros – tendo sido a cotada que mais caiu e que mais contribuiu para travar os ganhos do PSI.

Outro título que negociou no vermelho foi o BCP, a acompanhar o movimento negativo deste setor em toda a Europa. O banco liderado por Miguel Maya perdeu 0,32% para 21,63 cêntimos, no dia em que o Tribunal de Justiça da União Europeia proferiu uma decisão desfavorável para a banca polaca no âmbito dos créditos em francos suíços. O BCP controla o banco polaco Bank Millennium.





A quarta cotada em queda foi a Nos, a depreciar-se 0,06% para 3,44 euros.

No setor papeleiro, a Semapa registou um acréscimo de 0,15% para 13,52 euros, a Navigator fechou a subir 0,12% para se fixar nos 3,242 euros e a Altri avançou 0,95% para 4,24 euros.