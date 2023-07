PSI soma e segue. BCP em máximos de quatro anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa nacional fechou em terreno positivo, sustentada sobretudo pelo bom desempenho do BCP, Jerónimo Martins e Galp.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, e os setores que mais impulsionaram foram os do petróleo, retalho e banca. A travar maiores perdas estiveram as cotadas das tecnologias e telecomunicações.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 0,61% para 6.053,66 pontos, em máximos de 16 de junho, com nove títulos no verde, seis no vermelho e um inalterado.

A Jerónimo Martins foi a cotada que mais sustentou o índice de referência nacional. A dona do Pingo Doce somou 0,77% para 26,20 euros, marcando assim um novo recorde de fecho – o anterior, atingido a 6 de julho, era de 26 euros. Durante a sessão, a cotada marcou um máximo de sempre, ao tocar nos 26,26 euros.

Também o BCP ajudou ao movimento positivo da praça lisboeta, acompanhando a tendência de subida do setor da banca na Europa. O banco liderado por Miguel Maya escalou 4,52% para 24,49 cêntimos, o valor mais alto desde 30 de julho de 2019.

O UBS iniciou hoje a cobertura do BCP, com uma recomendação de "comprar" e um preço-alvo de 33 cêntimos por ação – o que lhe confere um potencial de subida de 40,8% face ao fecho de ontem (nos 23,43 cêntimos).

Na energia, destaque para a Galp, que contribuiu igualmente para o bom desempenho do PSI, ao avançar 2,01% para 11,14 euros, numa sessão em que os preços do petróleo seguem a negociar no verde.

Ainda no mesmo setor, o grupo EDP teve um movimento contrário. A EDP recuou 2% para 4,217 euros, e a sua subsidiária para as energias renováveis cedeu 2,11% para 17,59 euros.

Por seu lado, a Greenvolt recuou 1,54% para 6,06 euros, ao passo que a REN avançou 0,41% para 2,475 euros.

No papel, a Altri e a Navigator cederam terreno, ao passo que a Semapa fechou inalterada face à véspera.