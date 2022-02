Putin avança e Wall Street recua

As tensões geopolíticas na Ucrânia continuam ao leme de Wall Street, que tem evoluído ao sabor dos humores do presidente russo, Vladimir Putin. O recrudescimento dos receios de uma invasão russa voltaram a afastar os investidores das ações e a buscar refúgio noutros ativos.O Dow Jones caiu 1,78%, para os 34.312,03 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 2,12%, fechando nos 4.380,26 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite foi o mais castigado, ao recuar 2,88%, para os 13.716,72 pontos.A queda nas cotadas foi quase generalizada, com quase 85% das cotadas no S&P 500 a fecharem no vermelho.Os investidores optaram pela segurança de ativos refúgio, apostando nas "treasuries", ouro, iene e franco suíço, tudo ativos refúgio em momentos de maior incerteza."Os mercados continuam a olhar para a situação na Ucrânia e alternam entre maior apetite pelo risco quando há um alívio das tensões e uma maior aversão ao risco quando estas sobem", diz Chris Zaccarelli, CIO da Independent Advisor Alliance, citado pela Bloomberg.O dia fica também marcado pelas declarações do presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, que defendeu que para baixar a inflação a Fed poderá ter de subir as taxas de juro para além do nível neutro, que vê em torno dos 2%. Bullard reiterou que a instituição liderada por Jerome Powell deverá subir as taxas de juro em 100 pontos base até 1 de julho."À medida que entramos na reta final da 'earnings season', as flutuações do mercado acionista continuam a ser feitas ao sabor de dois temas-chave: inflação e Rússia", considera Geir Lode. diretor de "global equities" na Federated Hermes.