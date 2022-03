Putin volta a fazer estragos nos mercados. Wall Street fecha pintada de vermelho

As bolsas de Nova Iorque encerraram a última sessão da semana no vermelho, imitando as praças europeias, pressionadas pela escalada do conflito na Ucrânia e a perspetiva de novas sanções do Ocidente a Moscovo.



Reuters Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 21:19







As notícias, já perto do final da negociação, de que a Casa Branca admite proibir a importação de petróleo russo fez disparar o preço do crude, com o West Texas Intermediate (WTI) e o Brent a avançarem cerca de 7,5%, reaproximando-se dos máximos de quase 10 anos registados durante a véspera.



O Dow Jones cedeu 0,53%, para 33.614,80 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 caiu 0,79%, até aos 4.328,87 pontos.



O tecnológico Nasdaq Composite sofreu perdas mais pesadas, recuando 1,66% para os 13.313,44 pontos. As gigantes tecnológicas caíram todas mais de 1% e, no caso da Microsoft, a queda foi mesmo de 2,05%.

