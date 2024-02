Quarta-feira foi mesmo de cinzas na bolsa de Lisboa. Galp e Jerónimo pressionam

A bolsa de Lisboa encerrou em queda esta quarta-feira, na ressaca do Carnaval, contrariando a maioria das principais praças europeias. O PSI recuou 0,55%, para os 6.100,10 pontos, com nove cotadas no vermelho, cinco em alta e duas - Greenvolt e Semapa - inalteradas.A pressionar o índice nacional estiveram principalmente os pesos pesados Galp e Jerónimo Martins.A petrolífera perdeu 1,5%, para os 14,13 euros, num dia em que a JB Capital reduziu o preço-alvo para as ações da Galp Já a dona do Pingo Doce foi alvo ontem de um corte na recomendação e "target" pela Erste Ainda nas cotadas com maior peso no índice, a EDP cedeu 0,64%, terminando a sessão nos 3,755 euros.No setor da pasta do papel, a Altri recuou 1,29%, para os 4,276 euros, renovando mínimos de outubro, enquanto a Navigator deslizou 0,11%, fechando nos 3,704 euros.A atenuar a queda do PSI, a EDP Renováveis avançou 0,29%, até aos 13,945 euros, enquanto o BCP valorizou 0,04%, para os 0,2606 euros.A maior subida do dia pertenceu à Ibersol, com um ganho de 1,23%, para os 6,6 euros. Em alta fecharam ainda a REN e a Mota-Engil, com subidas de 0,23% e de 0,2%, respetivamente.