Quebra nas vendas a retalho atira Wall Street para o vermelho

Reuters

As bolsas dos EUA iniciaram o dia a cair, pressionadas pelos dados das vendas a retalho, cuja queda, além de elevada, surpreendeu os investidores. Assim, o Dow Jones está a cair 0,78% para 25.345,23 pontos, o Nasdaq está a perder 0,59% para 7.376,45 pontos e o S&P500 está a ceder 0,63% para 2.735,81 pontos.

As vendas a retalho caíram 1,2% em dezembro, de acordo com os dados do departamento do Comércio dos EUA. Esta foi a maior quebra das vendas desde setembro de 2009, período marcado pela recessão económica. Além de ser uma queda acentuada, a evolução registada compara com um aumento de 0,2% estimado pelos economistas consultados pela Reuters.

"Os números foram algo surpreendentes e isso é crítico porque se referem a dezembro e sugere que as pessoas não gastaram muito no período de compras", realçou Randy Frederick, vice-presidente de negociação e derivados da Charles Schwab.

Do lado oposto, e a evitar maiores perdas, estão as negociações comerciais entre os EUA e a China, depois de o presidente americano ter dito que as conversações estão "a correr muito bem" e de a Bloomberg ter noticiado que Donald Trump está a ponderar estender o prazo das tréguas por mais 60 dias, permitindo assim que as negociações continuem sem a pressão da introdução das tarifas comerciais.

"Continua a haver otimismo sobre as negociações comerciais porque a administração dos EUA continua a dar pistas sobre os progressos que estão a ser feitos", adiantou Rick Meckler, da Cherry Lane Investments.

Neste contexto, a retalhista Target está a desvalorizar 1,27% para 71,64 dólares.

Entretanto continua a decorrer o período de apresentação de resultados, com cerca de 71% das empresas que compõem o S&P500 a terem já apresentado os seus números. Nesta altura, várias empresas aproveitam para apresentar as suas previsões para os próximos trimestres e as estimativas não têm sido otimistas. Os analistas consultados pela Reuters prevêem agora que o lucro médio das cotadas caia 0,3% neste primeiro trimestre de 2019, o que, a confirmar-se, será o pior desempenho desde o segundo trimestre de 2016.

Destaque para a Coca-Cola, cujas ações estão a deslizar 7,6% para 45,98 dólares, depois de ter apresentado estimativas para este ano que ficaram aquém das previsões e de ter revelado quebras nas vendas no último trimestre de 2018 na América do Norte.

Já a Cisco está a subir 4,32% para 49,55 dólares, depois de ter reportado números superiores às estimativas.

Já a CenturyLink está a afundar 10,68% para 13,13 dólares, depois de ter cortado o dividendo que vai distribuir aos seus acionistas para metade.