A pesar na negociação está a Nos, depois de ontem ter disparado mais de 5% - a beneficiar dos resultados - a operadora de telecomunicações está a descer 2,95% para 5,27 euros. O BCP está a subir 2,74% para 0,2211 euros, depois de ontem o banco liderado por Miguel Maya ter revelado que os lucros aumentaram para 270,3 milhões, o que supera as estimativas dos analistas e representa os melhores primeiros nove meses em 12 anos.Do lado oposto está a Altri, ao perder 1,1% para 5,83 euros, depois de ter anunciado que os l ucros até setembro caíram mais de 24% para 90,7 milhões de euros. Também a Ramada está a ceder 2,19% para 6,26 euros, tendo registado uma quebra superior a 90% dos seus lucros para 5,7 milhões de euros, uma descida justificada pela ausência de efeitos extraordinários.A pesar na negociação está a Nos, depois de ontem ter disparado mais de 5% - a beneficiar dos resultados - a operadora de telecomunicações está a descer 2,95% para 5,27 euros.

A bolsa nacional segue em queda, à semelhança da congéneres europeias, com o PSI-20 a ceder 0,14% para 5.289,32 pontos. Uma tendência partilhada pela maioria das praças europeias, numa semana marcada por subidas generalizadas, com os investidores a aplaudirem os desenvolvimentos das negociações comerciais entre os EUA e a China. Entretanto, aguardam-se agora mais novidades sobre esta questão.Na bolsa nacional há várias cotadas a reagir aos resultados do terceiro trimestre, apresentados ontem já após o fecho do mercado.