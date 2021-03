Queda de quase 2% da EDP não evita subida do PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta ligeira esta quarta-feira, 3 de março, com o PSI-20 a valorizar 0,09% para 4.778,71 pontos. Das 18 cotadas que compõem o principal índice nacional,10 estão em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, os principais índices também estão em alta, com os investidores novamente focados na recuperação da pandemia, e menos nos receios em torno da subida da inflação.





Por cá, os ganhos estão a ser suportados sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,24% para 12,21 cêntimos e a Galp valoriza 1,47% para 9,814 euros.

A contribuir para os ganhos estão ainda as cotadas do retalho, com a Jerónimo Martins a subir 0,85% para 13,065 euros e a Sonae a avançar 0.81% para 68,45 cêntimos.





Do lado das quedas destaque para a EDP, que desvaloriza 2% depois de a EDP Renováveis ter anunciado que completou a venda de ações a investidores institucionais, no âmbito do aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros que a cotada vai realizar para financiar parte do seu plano de expansão que prevê um investimento de 19 mil milhões de euros em 2025.