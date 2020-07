Queda de quase 2% da EDP pressiona bolsa nacional

o fecho das centrais de Sines, Soto da Ribera e Aboño. A elétrica, que ontem confirmou ser arguida no caso das rendas excessivas, foi pressionada pelo anúncio de que vai incorrer num custo de 100 milhões de euros este ano para antecipar o fecho destas centrais a carvão.



Ainda hoje, a EDP acordou a venda de 23,4% do défice tarifário de 2020 relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 273 milhões de euros.



No resto da praça portuguesa, o BCP perde 0,92% para os 10,74 cêntimos por ação e a Jerónimo Martins recuou 0,19% para os 15,39 euros por ação.



Em contraciclo esteve a petrolífera Galp, que valorizou 0,71% para os 10,58 euros por ação. Por esta altura, o preço do petróleo Brent ganha 0,96% para os 43,13 dólares por barril.

O índice PSI-20 terminou o dia a cair 0,51% para os 4.450,10 pontos, pressionado principalmente pelo grupo EDP, num dia em que todas as bolsas europeias registaram quedas.O foco dos investidores esteve hoje na apresentação de resultados de alguns dos maiores bancos de Wall Street, como foi o caso do JP Morgan ou do Wells Fargo, ambos com quedas nos resultados. Para além da temporada de resultados, a subida de casos com covid-19 no país tem preocupado os mercados, numa altura em que estados como a Florida continuam a bater recordes de casos diários.Por cá, a EDP perdeu 1,63% para os 4,352 euros por ação, num dia em que anunciou que irá anteciparDentro do grupo EDP, o braço das Renováveis desvalorizou 0,73% para os 13,60 euros por ação.