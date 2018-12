As praças europeias cederam os ganhos obtidos depois de Trump e a China terem conseguido alcançar uma trégua comercial durante o fim de semana. Este sentimento negativo contagiou Lisboa, pressionada pela queda de quase 3% do BCP.

As bolsas europeias regressaram às perdas, com os investidores a duvidarem do acordo comercial alcançado entre os EUA e a China durante o fim-de-semana. Lisboa acabou por ser arrastada pela maré vermelha, pressionada pela descida de quase 3% do BCP.

O índice de referência nacional, o PSI-20, encerrou em baixa de 1,01% para 4.938,51 pontos, com 12 cotadas em baixa, cinco em alta e uma inalterada. Isto depois de ter avançado mais de 1,5% na sessão anterior, à boleia do acordo entre os dois países que permitiu suspender durante 90 dias a imposição de novas tarifas, dando mais tempo para iniciarem negociações.

O optimismo em torno deste acordo acabou por evaporar. "Sim, houve uma suspensão das tarifas", afirmou Delores Rubin, trader sénior de acções do Deutsche Bank Wealth Management, à CNBC, mas "ainda não se revolveu nada".

Por Lisboa, o BCP foi das cotadas que mais pressionou a praça portuguesa. O banco liderado por Miguel Maya recuou 2,94% para 24,75 cêntimos. Isto ao mesmo tempo que a Galp Energia caiu 1,33% para 14,86 dólares, apesar de os preços do petróleo registarem uma trajectória de subida.



No sector do papel, o dia também foi de perdas. A Altri cedeu 1,94% para 6,57 euros, enquanto a Semapa desceu 3,36% para 13,82 euros e a Navigator caiu 3,69% para 3,702 euros.



No retalho, a Sonae desvalorizou 1,73% para 85,25 cêntimos, enquanto a Jerónimo Martins subiu 0,14% para 10,60 euros, ajudando a travar a queda do índice nacional.