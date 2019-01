Queda do BCP e EDP pressiona bolsa de Lisboa

Tiago Sousa Dias

A bolsa de Lisboa abriu a sessão no vermelho, num dia que deve ser dominado pela cautela antes da votação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e numa altura em que aumentam os receios em torno da negociação comercial entre os EUA e a China.

O índice de referência nacional, o PSI-20, está a cair 0,24% para 5.077,62 pontos na abertura da sessão, com sete cotadas a recuar, seis a subir e cinco inalteradas.

O foco do mercado vai estar hoje virado para as negociações comerciais entre os EUA e a China. Isto depois de o Departamento de Justiça norte-americano ter apresentado uma queixa-crime contra a gigante tecnológica chinesa Huawei por fraude bancária, roubo de tecnologia à rival norte-americana T-Mobile e violação de sanções internacionais.

Além disso, também a votação do acordo de saída do Reino Unido no parlamento britânico vai estar em foco para os investidores. O "plano B" de Theresa May é semelhante aquele que foi votado, e chumbado, há duas semanas, o que aumenta os receios de voltar a ser rejeitado esta terça-feira.

Por cá, além dos fatores externos, é a descida do BCP e da EDP que está a pressionar a praça portuguesa. O banco está a cair 0,29% para 24,25 cêntimos, enquanto a energética cede 0,29% para 3,079 euros.

A Galp Energia também está a recuar 0,11% para 13,525 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a recuperar depois de terem registado perdas expressivas no arranque da semana.

A contrariar este sentimento negativo segue a Jerónimo Martins, que sobe 0,12% para 12,56 euros, mas também a Altri. A papeleira avança 0,43% para 7,03 euros.