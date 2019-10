anunciou uma parceria na Coreia do Sul com a Aker Solutions para adquirir uma parte significativa no parque eólico KFWind, da WindPower Korea, que ficou com uma participação minoritária, de acordo com uma notícia avançada pela Bloomberg e que agora a EDP confirma, em comunicado.

O sentimento geral das bolsas está ser impactado também pela série de resultados desapontantes e a expectativa de que as próximas divulgações não sejam muito animadoras. Caso disso foi a Renault que reviu em baixa as estimativas para as receitas, para uma quebra entre 3% e 4%, com base no desempenho dos mercados fora da Europa, nomeadamente Turquia e Argentina, bem como com o investimento que está a fazer em investigação e desenvolvimento.Ainda no radar dos investidores está a situação do Brexit. Depois de a União Europeia e o Reino Unido terem chegado a um acordo para o divórcio, agora é necessário a aprovação do parlamento britânico. No entanto, as expectativas de que o entendimento tenha luz verde não são animadoras. Por cá, a pressionar esteve o BCP que desvalorizou 1,97% para os 19 cêntimos por ação, e também a construtora Mota-Engil que liderou as quedas ao desvalorizar 2,52% para os 1,94 euros por ação.A Galp seguiu a batuta geral dos pares portugueses e deslizou 0,15% para os 13,53 euros, numa altura em que o preço do petróleo Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, perde 0,48%. A petrolífera dará o pontapé de saída na temporada de resultados entre as cotadas no PSI-20 , ao anunciar números na próxima terça-feira, dia 22 de outubro.A cair esteve também a EDP Renováveis, com um deslize de 0,51% para os 9,71 euros, num dia em que