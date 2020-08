Quedas da energia e papel empurram PSI-20 para perda de 1%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 25 de agosto, a perder 1,06% para 4.381,72 pontos, com 14 cotadas em alta e as restantes quatro em queda, isto depois de até ter chegado a tocar em máximos de 14 de agosto.





A bolsa nacional terminou assim o dia no vermelho numa sessão marcada por grande volatilidade, tanto em Lisboa como na Europa. No velho continente, e depois de uma sessão em que as principais praças se dividiram entre ganhos e perdas, a generalidade das bolsas acabou por encerrar em queda. No caso do índice de referência europeu, o Stoxx600 desvalorizou apesar de ter transacionado na cotação mais elevada desde 13 de agosto num dia em que foi sobretudo penalizado pela desvalorização do setor petrolífero.





Já os setores das viagens e tecnológica travaram quedas mais expressivas na Europa. Apesar de um início de sessão marcado pelo otimismo decorrente do compromisso reafirmado, na sequência de uma avaliação semestral positiva, pelos Estados Unidos e pela China quanto à primeira fase do acordo comercial entre estes dois blocos, o reagravar da apreensão quanto à evolução da pandemia acabou por pesar no sentimento dos investidores.No plano nacional, os setores da energia e do papel destacaram-se pela negativa. No setor energético, a Galp Energia caiu 2,01% para 9,180 euros, a EDP perdeu 1,88% para 4,342 euros, a EDP Renováveis recuou 0,14% para 14,24 euros e a REN deslizou 0,40% para 2,465 euros.Já no caso do papel, a Navigator liderou as quedas com uma desvalorização de 3,02% para 2,250 euros, enquanto Semapa (-1,52% para 7,80 euros) e Altri (-0,84% para 4,260 euros) também não escaparam ao vermelho.Ainda a contribuir para a desvalorização do PSI-20 estiveram os CTT (-1,97% para 2,74 euros), a Sonae (-1,23% para 60,2 cêntimos), a Nos (-1,73% para 3,532 euros), a Mota-Engil (-1,80% para 1,418 euros) e o BCP (-0,10% para 10,30 cêntimos).Em destaque pela positiva e a impedir maiores perdas na praça lisboeta esteve a Ibersol (+1,43% para 5,68 euros), a Novabase (+0,61% para 3,30 euros) e a Jerónimo Martins (+0,07% para 13,96 euros).(Notícia atualizada)