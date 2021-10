Quedas da Galp e do BCP arrastam PSI-20

A bolsa portuguesa encerrou a desvalorizar pelo terceiro dia, numa sessão em que a divulgação de resultados, cá dentro e lá fora, esteve a dominar a negociação. A penalizar estiveram as quedas da Galp Energia e do BCP.





O índice PSI-20 fechou a cair 0,4% para 5.691,16 pontos, com seis ações em alta, 11 em queda e uma inalterada. Na Europa a sessão foi também negativa, com os investidores a reagirem aos números apresentados pelo Deutsche Bank, que desapontaram os investidores.





Por cá, a Galp voltou a destacar-se pela negativa, com a companhia a cair 2,18% para 9,15 euros. A petrolífera, que apresentou contas trimestrais esta semana tem estado a reagir negativamente aos números divulgados, apesar de ter regressado aos lucros, suportada pela subida dos preços do petróleo.



Em queda fechou ainda o BCP. O banco liderado por Miguel Maya desvalorizou 1,72% para 15,40 cêntimos por ação, num momento em que os investidores aguardam a divulgação dos resultados do terceiro trimestre do ano. Amanhã decorre a tradicional conference call com analistas, após a divulgação de resultados.



Outro dos pesos-pesados da bolsa que fechou com sinal de menos foi a Jerónimo Martins. A retalhista, que também tem marcada a divulgação de resultados trimestrais para depois do fecho do mercado, desceu 0,88% para 19,16 euros, com a empresa a aliviar dos recordes registados nos últimos dias.



Uma nota ainda para a Ibersol, que liderou as descidas, na véspera do arranque da oferta pública de subscrição de novas ações da empresa. As ações estiveram a perder 3,85% para 5 euros, tendo encerrado, assim, um euro acima dos 4 euros fixados para a venda das novas ações que a companhia quer vender no seu aumento de capital.



A impedir uma descida mais acentuada da bolsa esteve o grupo EDP. A EDP subiu 0,99% para 4,89 euros, no dia em que a sua participada EDP Brasil começou a negociar no índice Latibex, da bolsa espanhola, destinado a empresas da América Latina. Já a EDP Renováveis ganhou 1,44% para 24,02 euros.