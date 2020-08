Quedas de 1% do BCP e EDP levam bolsa nacional a cair pelo quarto dia

O índice PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira a desvalorizar 0,62% para os 4.407,45 pontos, registando quatro quedas nas últimas quatro sessões.Assim, a bolsa nacional acompanha a batuta do resto da Europa, com as bolsas do "velho continente" a registarem quedas abaixo, mas perto de 1%.O novo agudizar da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China condicionou o sentimento dos investidores nesta sessão europeia, uma vez que temem nova escalada protecionista.Por cá, com doze cotadas a desvalorizar, três a ganhar e três a negociar de forma inalterada, um dos destaques vai para o BCP, cujas ações desvalorizaram 1,04% para os 10,42 cêntimos por ação.A EDP consumou uma queda de 0,85% para os 4,326 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis desvalorizou 0,14% para os 13,80 euros por ação.A Nos foi incapaz de alterar esta tendencia e desvalorizou 0,99% para os 3,586 euros. Já a Jerónimo Martins conseguiu uma valorização de 0,04%.