Quedas do BCP e da Galp empurram PSI-20 para o vermelho

A bolsa lisboeta abriu em contraciclo com as subidas registadas pelas principais praças europeias. O índice PSI-20 segue a desvalorizar, penalizado pelas perdas registadas pelo BCP e pela Galp Energia.

O PSI-20 segue a descer 0,2% para 5.724,85 pontos, com 11 ações em queda, sete a valorizar e uma inalterada. Na Europa a sessão é de ganhos, com os investidores a aguardarem a divulgação de resultados de empresas como a Alphabet ou a Microsoft.

A pressionar a negociação está o BCP. O banco cai 1,03% para 0,1540 euros, depois de ter reportado que a sua unidade na Polónia fechou os primeiros nove meses do ano com prejuízos.

O resultado líquido do Bank Millennium foi negativo em 181,2 milhões de euros, arrastado pelo nível de provisões constituídas para fazer face a questões legais associadas à carteira de crédito em moeda estrangeira no país.

Também em queda continua a Galp. A petrolífera, que ontem já tombou mais de 3,5%, segue a recuar 0,66% para 9,388 euros, apesar da empresa ter revelado um aumento dos resultados no terceiro trimestre do ano.



A travar maiores descidas está a Jerónimo Martins, que segue a valorizar 0,67% para 19,435 euros, o que representa um novo máximo histórico.



Entre as papeleiras o sentimento dominante também é positivo. A Semapa ganha mais de 2% e a Altri segue a somar mais de 1%.