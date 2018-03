Quedas do BCP e do retalho arrastam bolsa nacional

Do lado oposto, e a travar a descida da bolsa, esteve a Altri, cujos títulos subiram 4,69% para 5,13 euros. A Navigator apreciou 1,61% para 4,658 euros e a Semapa ganhou 0,73% para 19,36 euros. A justificar este desempenho do sector do papel estiveram as notícias do Brasil. A Fibria e a Suzano vão mesmo avançar para uma fusão e vão criar a maior produtora mundial de celulose. Este negócio na indústria do papel acaba por se reflectir na negociação das cotadas que operam no sector. E Lisboa não foi excepção.

"Os rumores de fusões e aquisições têm impulsionado o desempenho das acções da indústria do papel, com as [cotadas] brasileiras a registarem um ganho médio de 37% desde o início do ano. Ainda assim, a Altri tem registado um desempenho abaixo do sector", algo que o BPI associa aos problemas em torno da Celtejo e da poluição do rio Tejo. Dito isto, o banco de investimento acredita que há espaço para um "reajuste" face à Ence, o concorrente mais próximo da Altri e que segue com uma subida superior a 8% desde o início do ano.



Em alta acentuada fecharam também as acções da Galp Energia, ao apreciarem 2,58% para 15,485 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a subir mais de 1%.



Em alta fecharam ainda as acções da EDP Renováveis, ao subirem 0,73% para 7,62 euros. Já a EDP fechou com uma queda ligeira de 0,07% para 3,053 euros.



A Nos também registou uma queda acentuada, recuando 1,43% para 4,826 euros.

(Notícia actualizada às 16:48 com mais informação)