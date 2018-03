Quedas do BCP e Galp ditam descida da bolsa

O PSI-20 perde 0,15% para 5.412,98 pontos, com nove cotadas em alta, cinco em queda e quatro inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é indefinida, com índices a subirem e outros a caírem, num dia em que os investidores aguardam pela divulgação da decisão da Reserva Federal (Fed) dos EUA. Os investidores aguardam que seja anunciado um aumento de juros de 25 pontos base e esperam com alguma expectativa pelo fim da reunião para saber se são dados sinais sobre a evolução da política monetária no país.Na bolsa nacional, as variações são ligeiras. O BCP segue a perder 0,46% para 0,2794 euros, ao mesmo tempo que a Galp Energo cai 0,52% para 15,385 euros.Já do lado oposto está a EDP Renováveis, ao subir 0,39% para 7,685 euros. O retalho também segue no verde, com a Jerónimo Martins a avançar 0,07% para 14,95 euros e a Sonae SGPS a subir 0,34% para 1,175 euros.A F. Ramada, que se estreou esta semana no PSI-20, sobe 2,27% para 13,50 euros.