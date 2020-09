PSI-20 recua para mínimos de maio com quedas superiores a 1% da Galp e BCP

O PSI-20 abriu a cair 0,54% para os 4.299,31 pontos, num arranque de semana negativo nos mercados acionistas. O índice português atingiu um mínimo de 22 de maio numa altura em que várias praças europeias caem mais de 1%.





Nas praças europeias o sentimento é negativo e nas bolsas asiáticas a sessão foi de quedas, uma vez que o agravamento da pandemia um pouco por todo o mundo, em particular na Europa, onde é cada vez mais real uma segunda vaga, está também a pressionar o sentimento dos investidores.





A pressionar o índice português estão vários pesos pesados, com destaque para o BCP e Galp Energia, que desvalorizam mais de 1%. O banco recua 1,65% para 0,0892 euros e a petrolífera cede 1,24% para 8,604 euros numa sessão em que os preços do petróleo caem mais de 1%.



A Mota-Engil sobre a maior queda do índice (-1,89% para 1,246 euros) e o retalho também pressiona o PSI-20. A Jerónimo Martins desce 0,88% para 14,04 euros e a Sonae desvaloriza 1,09% para 0,59 euros.





A EDP contraria a tendência negativa, com as ações a avançarem 0,55% para 4,241 euros, com a elétrica a beneficiar de uma recomendação positiva. O RBC Capital Markets elevou a recomendação da EDP de "underperform" para "setor perform", tendo fixado o preço-alvo nos 4,30 euros.