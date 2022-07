Quem está a ganhar e a perder com a guerra?

Os mercados voltaram a sofrer um golpe, desta vez com a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro. As matérias-primas estão entre os claros vencedores, com a energia e a agricultura a liderarem.

Quem está a ganhar e a perder com a guerra?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Quem está a ganhar e a perder com a guerra? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar