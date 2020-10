Rally da EDP Renováveis deixa PSI-20 acelerar

acção vive um "bull market" há mais de 8 anos" mas "enquanto a EDP Renováveis não quebrar suportes relevantes, os touros continuam a dominar em todos os horizontes temporais e há que lhes dar o benefício da dúvida".





O índice nacional está a subir 1% para os 4.286,88 pontos, apesar de dividido precisamente em sete cotadas no verde e sete no vermelho.Lá fora, os investidores seguem preocupados acerca de novos percalços no desenvolvimento da vacina, desta vez da Johnson&Johnson, depois de um dos participantes ter adoecido durante os testes. As principais praças europeias seguem para já sem direção definida, apontando tanto para o verde como para o vermelho.Em Lisboa, o grupo EDP volta a puxar pelo índice nacional, com a EDP Renováveis a liderar os ganhos e a valorizar 4,18% para os 16,96 euros. A empresa liderada por Rui Teixeira já chegou a valorizar mais de 6%, depois de ontem ter disparado 7,5% e chegado a subir um máximo de 8,98%.De acordo com o artigo do analista Ulisses Pereira, publicado no Negócios, "aEstas subidas acontecem depois de a cotada ter apresentado resultados operacionais na última sexta-feira, revelando uma quebra de 7% no conjunto dos primeiros nove meses do ano. Um deslize que a empresa justificou com a venda de ativos.Em segundo no pódio posiciona-se a "mãe" EDP, que soma 1,09% para os 4,55 euros. A sustentar segue também a pesada Nos, que sobe 0,72% para os 3,08 euros.Do lado oposto do espetro afirma-se o BCP, que desce aos 8 cêntimos redondos na sequência de uma queda de 0,5%.(Notícia atualizada às 08:25)(Notícia em atualização)