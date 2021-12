"Rally de Natal" à vista? PSI-20 abre em alta com impulso do grupo EDP e Sonae

A bolsa de Lisboa arrancou esta segunda-feira em terreno positivo, em contraciclo com a Europa e a dar gás às expectativas de que se inicie o habitual "rally" de Natal, que costuma marcar esta semana. O principal índice português, o PSI-20, abriu a sessão a valorizar 0,17%, impulsionado sobretudo pelas subidas do grupo EDP e Sonae.Das 19 cotadas, 12 estão a negociar no "verde" e 6 estão em contraciclo. A Ramada Investimentos é a cotada que mais sobe, com uma valorização de 3,42% para 7,26 euros por ação, seguida de perto pela Novabase, que também está a ganhar mais de 1%.Entre os pesos-pesados que estão a contribuir para os ganhos do PSI-20, destacam-se a EDP Renováveis, que soma 0,64% para 21,98 euros por ação, a Sonae, que avança 0,41%, para 0,97 euros, e a EDP, que sobe 0,27%, para 4,81 euros. Já a Galp Energia valoriza ligeiramente 0,05%, apesar das perdas do petróleo.Em contraciclo, estão o BCP, que perde 0,22% para 0,14 euros por ação, e a Jerónimo Martins, que cai 0,35% para 20,19 euros.Na Europa, as principais praças estão mistas. O Stoxx 600, que serve de referência para a Europa, está a somar ligeiramente 0,06%. Já os índices espanhol, francês e alemão abriram em queda.Os investidores estão a avaliar a gravidade da variante ómicron, que este fim de semana provocou um aumento significativo do número de novas infeções em todo o mundo e obrigou ao cancelamento de cerca de 8 mil voos, ao mesmo tempo que se inicia o período do chamado "rally de Natal" nos mercados acionistas.