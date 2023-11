"Rally" empurra Dow Jones para máximos do ano. S&P e Nasdaq têm melhor mês desde julho

Os principais índices em Wall Street encerraram maioritariamente no verde esta quinta-feira, com os investidores a avaliarem uma leitura do índice de despesas do consumidor norte-americano, apontado pelos especialistas como o indicador preferido da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) para avaliar a inflação e, assim, ajudar na definição da sua política monetária.O industrial Dow Jones pulou 1,47% para 35.950,89 pontos, terminando a sessão em máximos do ano e registando o melhor mês desde outubro do ano passado. O S&P 500 somou 0,38% para 4.567,80 pontos enquanto o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,23% para 14.226,22 pontos. Ambos tiveram o maior ganho mensal desde julho.O índice de preços de despesas destinadas ao consumo pessoal (PCE) manteve-se inalterado em novembro face aos números de outubro. A estimativa dos economistas ouvidos pela Reuters era de um aumento de 0,1%. Já em termos homólogos avançou 0,2%, em linha com as expectativas do mercado.Estes dados reforçam as expectativas de que a Reserva Federal já terminou o ciclo de subida das taxas de juro diretoras. Os "traders" estimam agora que a Fed mantenha os juros inalterados nas próximas três reuniões, de dezembro, janeiro e fevereiro e realize o primeiro corte no quarto encontro, que termina a 1 de maio.Entre os principais movimentos de mercado a Salesforce ganhou 9,36%, depois de os resultados do terceiro trimestre terem ficado abaixo do esperado e ter revisto em alta o "guidance" de lucros para o resto do ano."Muito do que temos visto em novembro é apenas o entendimento de que a economia ainda está robusta, que os consumidores estão resilientes e que a Fed está em modo de pausa, mais do que outra coisa", afirmou à CNBC Chris Zaccarelli, "chief investment officer" da Independent Advisor Alliance."Assumindo que estas condições permanecem entre agora e o final do ano - que é o nosso cenário mais provável - acreditamos que o mercado vai permanecer em alta", acrescentou."Em 2022", salientou Chris Zaccarelli, "passámos demasiado tempo a pensar no que podia correr mal e não passámos quase tempo nenhum a pensar no que podia correr bem. 2023 é uma história de muitas coisas a correrem bem".