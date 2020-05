Reabertura da economia anima Wall Street. Mas desemprego nos 20% convida à prudência

O Dow Jones fechou a somar 0,56% para 23.883,09 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,90% para 2.868,44 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,13% para se fixar nos 8.809,12 pontos, animado pelo sentimento positivo no setor.

Os índices foram sustentados uma vez mais pelo otimismo em torno da reabertura gradual da atividade económica em vários Estados, nomeadamente Ohio e Califórnia.

Este regresso progressivo de muitas pessoas aos seus postos de trabalho já começou na ter reflexo no consumo de combustível, que aumentou devido a uma maior utilização de automóveis – o que levou a que os preços do petróleo escalassem na sessão desta terça-feira, o que animou as cotadas do setor.

Contudo, a prudência mantém-se e os níveis de fecho ficaram longe dos máximos da sessão, com os investidores atentos aos resultados trimestrais das empresas e a novos indicadores económicos. Na quinta-feira serão divulgados os dados dos novos pedidos de subsídio de desemprego e as projeções são sombrias.

Kevin Hassett, economista da Casa Branca, advertiu que a taxa de desemprego poderá ter disparado para 20% em abril – ou seja, atingindo este patamar dois meses mais cedo do que se previa.

Por setores, a banca esteve hoje maioritariamente no vermelho – num dia em que a agência de rating Standard & Poor’s cortou a perspetiva ("outlook") para a evolução da qualidade da dívida de 13 bancos norte-americanos, de estável para negativa, devido ao impacto negativo da pandemia de covid-19 na economia.

No entender da S&P, os bancos norte-americanos de maior dimensão estão mais bem preparados para o stress decorrente do coronavírus, dado que estão mais diversificados – tendo, por isso, maior capacidade para absorver o impacto da contração económica no país. Ainda assim, os grandes bancos negociaram generalizadamente em baixa na sessão desta terça-feira em Wall Street.