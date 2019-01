Reabertura do governo sustenta Wall Street

O Dow Jones encerrou a somar 0,75% para 24.736,86 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,85% para 2.664,76 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,29% para 7.164,86 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram a sessão em alta, à boleia do setor tecnológico, apesar de a Intel ter revisto em baixa as suas projecções para os resultados do trimestre em curso.

A tendência de subida acentuou-se entre as tecnológicas ao longo do dia, à semelhança do que sucedeu na Europa. A Apple, por exemplo, abriu a ganhar 1,45% e encerrou com um pulo de 3,31% para 157,76 dólares.

O movimento positivo acentuou-se ao final do dia, depois de Donald Trump anunciar tréguas no braço-de-ferro que o opõe aos democratas e que levou a um "shutdown" federal (o mais longo da história dos EUA e que hoje cumpria o seu 35.º dia).

O presidente norte-americano deu assim o braço a torcer, ao autorizar a reabertura dos serviços federais durante três semanas, até 15 de Fevereiro, enquanto democratas e republicanos tentam negociar um acordo que agrade a ambos os lados no que diz respeito à segurança na fronteira dos EUA com o México.

A paralisação dos serviços federais tem sido danosa para a economia, pelo que esta reabertura, ainda que temporária, aliviou muitos receios.