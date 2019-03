Receios de abrandamento económico pressionam Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,52% para 25.673,46 pontos e o Standard & Poor’s 500 perdeu 0,65% para 2.771,45 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,93%, para 7.505,92 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico rondaram mínimos de três semanas, devido aos receios quanto ao panorama do crescimento económico dos EUA, isto depois de os mais recentes dados apontarem para um abrandamento.

Os investidores aguardam agora com expectativa a divulgação, amanhã, dos dados relativos aos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 2 de março.

As cotadas da energia e da saúde lideraram as perdas do Standard & Poor’s 500, atirando o principal índice do mundo para a sua pior semana do ano – isto depois de ser divulgado esta quarta-feira que o défice comercial dos Estados Unidos aumentou em 2018 para o valor mais alto dos últimos 10 anos.

A General Electric continuou a destacar-se pela negativa, depois de ontem ter previsto uma queda no fluxo de caixa livre da sua unidade industrial, este ano, devido à contínua debilidade deste setor.

Por seu lado, a Amazon perdeu 1,39%, no dia em que corre a informação – avançada pelo The Wall Street Journal – de que a empresa de comércio eletrónico vai encerrar em finais de abril as suas 87 pop-up stores [espaços temporários que servem como um ponto de recolha das encomendas online] nos EUA.

Também a falta de notícias concretas na frente comercial continua a refrear o mercado. Os índices bolsistas norte-americanos têm subido à boleia do otimismo quanto a um acordo comercial entre a China e os EUA, mas estão agora a acusar algum cansaço por não haver informações mais detalhadas sobre o potencial entendimento entre as duas maiores economias do mundo.