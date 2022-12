Receios de nova onda de covid-19 atiram Wall Street para o vermelho

3.783,22 pontos, tendo caído para o valor mais baixo desde o início de novembro. A pesar no índice estiveram sobretudo os receios de que o fim das medidas de combate à covid-19 na China levem a um aumento de casos a nível global.

Já o industrial Dow Jones recuou 1,10% para os 32.875,71 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,35% para os 10.213,29 pontos.O setor tecnológico pesou no desempenho das bolsas, apesar de a Tesla ter conseguido colocar fim a sete dias consecutivos de perdas. As ações da empresa valorizaram 3,31% para os 112,71 dólares esta quarta-feira, um dia após terem caído mais de 11%.A dois dias do fim do ano bolsista, os investidores permanecem cautelosos, deixando cair por terra as perspetivas de uma recuperação de Wall Street, num ano que se mostrou penoso para os mercados financeiros.A preocupação quanto ao impacto de uma onda de casos a nível global devido ao fim das restrições na China adensou-se após as autoridades de saúde italianas terem anunciado que vão passar a testar os passageiros vindos do país liderado por Xi Jinping.