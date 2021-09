Receios de valorização excessiva das ações quebram Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, pressionadas sobretudo pelos receios de desaceleração do crescimento e de que as ações estejam sobreavaliadas.



Lucas Jackson/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:39







... O índice industrial Dow Jones terminou o dia a ceder 0,20%, para 35.031,07 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 recuou 0,13%, para 4.514,07 pontos. Já tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,57% para se fixar nos 14.286,64 pontos. Isto depois de ontem ter atingido um máximo histórico nos 15.403,44 pontos. Os investidores estão a reavaliar os preços das ações à luz dos riscos económicos a nível global, nomeadamente a propagação da variante delta da covid-19 e as reduções dos estímulos por parte dos bancos centrais. Existe o receio de que muitas ações estejam sobrevalorizadas, numa altura típica também de correção dos mercados. Os intervenientes de mercado aguardam com expectativa as reuniões de política monetária do BCE e da Fed para saberem se há pistas sobre o timing das retiradas de estímulos. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

