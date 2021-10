Receios sobre teto da dívida e crise energética atenuam-se e dão fôlego a Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,98%, para 34.754,94 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,83%, para 4.399,76 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,05% para se fixar nos 14.654,02 pontos.

A contribuir para animar as praças norte-americanas está o anúncio de que o Senado norte-americano deu hoje um passo no sentido de aprovar um aumento de 480 mil milhões de dólares no limite ao endividamento dos EUA, uma medida que evitará que o país entre em incumprimento a partir de 19 de outubro.

À falta de acordo sobre o teto da dívida, os Estados Unidos podem entrar em "default", não conseguindo reembolsar a sua dívida, o que levou a agência Fitch a ameaçar retirar o rating máximo – triplo A – ao país.

Segundo o que foi hoje anunciado, os líderes dos democratas e dos republicanos no Senado estão a trabalhar no sentido de chegar a um acordo que eleva o teto da dívida em 480 mil milhões de dólares, montante que permitirá ao Departamento do Tesouro cumprir as suas obrigações até 3 de dezembro – o mesmo dia em que expira também o pacote de financiamento provisório do governo federal.

Por outro lado, a atenuação dos receios em torno da crise energética no Velho Continente ajudou ao otimismo dos investidores do outro lado do Atlântico. Isto no dia em que os preços do gás natural desceram, depois dos sinais de que a Rússia poderá aumentar as vendas à Europa.

O S&P 500 chegou a estar a ganhar 1,5%, mas cedeu parte dos ganhos com a notícia de que a China pretende endurecer a supervisão sobre as suas tecnológicas.