Recondução de Powell anima Dow. Subida dos juros abana S&P 500 e Nasdaq

O anúncio de que o presidente dos EUA, Joe Biden, irá reconduzir Jerome Powell nos comandos da Fed animou as bolsas norte-americanas logo na abertura, com o S&P 500 e o Nasdaq a marcarem novos máximos históricos. No entanto, com o decorrer da sessão, apenas o Dow conseguiu terminar com nota positiva, se bem que a subida tenha sido pouco expressiva.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,05%, para 35.619,25 pontos. No passado dia 8, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 acabou por fechar no vermelho, a recuar 0,32% para 4.682,94 pontos. Durante a sessão estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,26% para se fixar nos 15.854,86 pontos. Isto depois de, na negociação intradiária, ter atingido um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

A recondução de Powell na presidência da Reserva Federal por um segundo mandato animou os principais índices de Wall Street, já que reduz a incerteza, tendo as cotadas financeiras liderado os ganhos.



No entanto, a subida nos juros da dívida soberana dos EUA, em todas as maturidades, atingiu negativamente as tecnológicas, levando a que o Nasdaq e o S&P 500 acabassem por fechar em terreno negativo.

Os intervenientes de mercado também estão mais prudentes depois de, na sexta-feira passada, dois membros da Fed terem dito que o banco central poderá ter de pensar em acelerar a retirada de estímulos à economia (o chamado ‘tapering’) devido à subida da inflação.