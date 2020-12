Recordes da Disney tiram Dow do chão

O Standard & Poor’s 500 fechou a sessão desta sexta-feira a recuar 0,13% para 3.663,46 pontos, após ter estabelecido na negociação intradiária de anteontem um máximo de sempre nos 3.712,39 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,23% para 12.377,87 pontos. Na abertura de quarta-feira chegou a igualar o recorde fixado na véspera, nos 12.594,54 pontos.

Hoje, apesar das subidas da Alphabet, Amazon e Microsoft, o Nasdaq acabou penalizado pelas perdas de cotadas como a Apple, Tesla e Facebook.





Em contrapartida, o Dow Jones encerrou a somar 0,16%, para os 30.046,37 pontos, regressando assim ao patamar dos 30.000 pontos, ontem perfurado. Na quarta-feira, recorde-se, o índice marcou um novo máximo histórico nos 30.319,70 pontos antes de entrar no vermelho.

O Dow abriu em baixa, mas acabou por terminar em contraciclo face aos principais congéneres, devido sobretudo aos recordes da Disney.



Com efeito, a Walt Disney negociou em território nunca antes pisado devido à robustez do seu segmento de streaming. "Se não estava já mais do que claro que o conteúdo é rei, especialmente na era covid-19, a Disney fez valer este ponto na quinta-feira, quando deu a conhecer dezenas de novas séries e filmes para o seu serviço de streaming Disney+. E os investidores estão a adorar", sublinhou a CNN Business.

As ações da empresa de entretenimento fecharam a disparar 13,64% para 175,72 dólares, tendo atingido um máximo histórico durante a sessão nos 179,45 dólares, com pelo menos 13 analistas a reverem em alta os seus preços-alvo esta manhã.

No acumulado do ano, as ações sobem já mais de 20%, "um feito impressionante num ano em que a pandemia arruinou o negócio dos parques temáticos da Disney e em que obrigou os seus estúdios cinematográficos a adiarem o lançamento de filmes", destaca o canal norte-americano.





Um dos focos dos investidores continua a estar nas negociações no Congresso para um novo pacote alargado de estímulos à economia, cuja emergência foi ontem reforçada pelo facto de os novos pedidos de subsídio de desemprego continuarem a aumentar.

"Qualquer boa notícia sobre o pacote de estímulos pode ofuscar tudo o resto e levar a que nos concentremos de novo no potencial das vacinas contra a covid-19 e na revitalização económica que daí advirá", comentou à CNN o principal estratega de mercados da National Securities, Art Hogan. "Mas, por agora, estamos reféns do impasse em Washington", acrescentou, referindo-se à falta de entendimento entre democratas e republicanos na aprovação dos estímulos adicionais.