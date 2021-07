Recordes de regresso a Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou nesta sexta-feira a somar 1,30%, para se fixar nos 34.870,16 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,13%, para 4.369,55 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um máximo histórico nos 4.371,60 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,98% para 14.701,92 pontos, um valor de fecho nunca antes atingido. Na negociação intradiária de quarta-feira tocou no valor mais alto de sempre, 14.755,33 pontos, mas hoje não conseguiu superar essa fasquia, já que o máximo sa sessão foi de 14.710,20 pontos.

Na sessão de ontem, o que pressionou as bolsas foram sobretudo os receios relacionados com o avançar da variante Delta da covid-19, com os investidores preocupados perante a possibilidade de a retoma económica global possa começar a desacelerar.

No entanto, hoje a banca e a energia estuiveram a recuperar do forte selloff desencadeado por esses receios em torno da retoma e ajudarm assim a esta maré verde nas bolsas – numa sessão em que também os preços do petróleo estiveram a subir.

Apersar de a variante Delta continuar a ser uma ameaça às economias – que ainda agora acabaram de reabrir –, o otimismo imperou, com esses receios a não influenciarem tanto o sentimento de mercado.