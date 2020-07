Remdesivir injeta otimismo em Wall Street e Tesla dispara

O Dow Jones terminou o dia nos 26.075,30 pontos, a avançar 1,44%, com os investidores a centrarem-se nos novos dados revelados sobre testes ao fármaco remdesivir, da Gilead, que mostraram significativa redução do risco de morte pela covid-19, bem como uma melhoria na recuperação da saúde dos pacientes infetados com o novo coronavírus.Entre as 30 "blue-chips" do índice, apenas a Microsoft e a Cisco fecharam no vermelho. O Dow Jones acumulou uma subida de 0,96% na semana.Já o S&P 500 avançou 1,03%, para os 3.184,63 pontos, com o setor financeiro em alta. Também a Gilead registou um ganho de 2,15% após as novidades sobre o remdesivir. O índice que reúne 500 cotadas avançou 1,76% no conjunto da semana.O tecnológico Nasdaq, que tem brilhado mais do que os pares, hoje foi o índice que menos valorizou, tendo, ainda assim, somado 0,66%, para os 10.617,44 pontos, marcando novos máximos históricos de fecho e também no intraday, quando tocou os 10.622,35 pontos. O índice acumulou um saldo positivo de 4,01% em termos semanais.Entre as estrelas do dia conta-se a Netflix, que valorizou mais de 8%, impulsionada pela revisão em alta do price-target por parte do Goldman Sachs.Imparáveis continuam as ações da Tesla. A fabricante de automóveis elétricos liderada por Elon Musk "meteu a quinta" e acelerou 10,78% esta sexta-feira, para os 1.544,65 dólares, pulverizando o máximo histórico.A Tesla apresenta agora uma capitalização bolsista de 286,5 mil milhões de dólares, superando o valor de empresas como a Intel, Netflix, Verizon ou Home Depot.