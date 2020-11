EDP Renováveis derruba PSI-20 apesar de ganho de 5% do BCP

A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a desvalorizar 0,06% para os 4.367,43 pontos. Seis cotadas subiram mas foram vencidas pelas nove que ficaram no vermelho.





O sentimento é positivo também na generalidade das praças europeias. O alívio invadiu as bolsas depois de algumas empresas darem bons sinais, contrariando o peso negativo do aumento de casos de covid-19. A Walt Disney apresentou resultados sólidos, a Cisco superou as expetativas e a DoorDash anunciou que vai lançar-se em bolsa, com uma oferta pública inicial.



O desempenho do índice nacional ficou manchado pela descida da EDP Renováveis, a segunda mais significativa nesta sessão, de 2,47% para os 17,38 euros. As pesadas Jerónimo Martins e Nos também contribuíram para o registo vermelho, ao cederem 0,28% para os 14,18 euros e 0,27% para os 2,92 euros, respetivamente. A retalhista Sonae, que na sessão anterior rejubilou face aos resultados financeiros apresentados na véspera, lidera as perdas, com uma redução de 2,76% para os 6,17 cêntimos no valor dos títulos.





O banco BCP destacou-se, pelo contrário, pela positiva, ao fechar com uma subida de 5,50% para os 9,97 cêntimos. O banco subiu em quatro das cinco sessões desta semana, tendo apresentado subidas muito fortes na maioria dos dias – a mais alta na segunda-feira, quando a instituição disparou 18,92% para os 9,05 cêntimos, acompanhando o forte otimismo quanto ao setor a nível europeu. No acumulado da semana, o banco liderado por Miguel Maya avançou mais de 31% e termina a tocar num máximo de 31 de agosto.





A travar maiores perdas do índice estiveram também as três papeleiras. A Semapa somou 1,32% para os 7,65 euros, a Altri foram 1,72% para os 3,91 euros e a Navigator mais 2,21% para os 2,22 euros. Além destas cotadas, a pesada Galp deu o seu empurrão, com uma valorização modesta de 0,12% para os 8,65 euros, apesar de o mercado de petróleo estar a cair na ordem dos 2%.

(notícia atualizada às 16:54)