Resultados condicionam Wall Street: Microsoft e Facebook sobem. 3M e UPS afundam

As bolsas dos EUA fecharam pouco definidas. O Nasdaq subiu, tendo tocado no valor mais elevado de sempre, mas o Dow Jones recuou, a refletir alguns resultados que ficaram aquém das previsões dos analistas.

O Nasdaq apreciou 0,21% para 8.118,68 pontos, o Dow Jones caiu 0,51% para 26.462,08 pontos enquanto o S&P500 recuou 0,04% para 2.926,18 pontos.

As tecnológicas estiveram em grande destaque, com o Facebook a valorizar 5,85% para 193,26 dólares, depois de a rede social ter revelado que os lucros ascenderam a 2,43 mil milhões de dólares no primeiro trimestre e as receitas aumentaram 26% para 15,1 mil milhões de dólares, superando as estimativas.

A Microsoft subiu 2,16% para 511,68 dólares, tendo inclusivamente chegado a valer um bilião de dólares durante a sessão, alcançando o estatuto de maior cotada em todo o mundo. A contribuir para este desempenho esteve precisamente a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, com a empresa a revelar que os lucros atingiram 8,8 mil milhões de dólares, ou 1,14 dólares por ação, quando os analistas apontavam para lucros de 1 dólar por título.

Do lado oposto esteve a 3M, cujos títulos afundaram mais de 13% para 190,72 dólares, depois de ter revisto em baixa as estimativas de resultados, e a UPS, com as ações a perderem mais de 8% para 105,13 dólares, depois de ter revelado uma descida dos seus lucros.

Destaque ainda para a Tesla que revelou prejuízos superiores ao que os analistas projetavam, o que provou uma queda de 4,26% para 247,63 dólares nas ações da empresa liderada por Elon Musk.