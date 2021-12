Retalho e EDP puxam PSI-20 para ganhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A bolsa portuguesa negoceia esta terça-feira em terreno positivo, prolongando a recuperação verificada na última sessão em Lisboa e nas restantes praças europeias. O principal índice português, o PSI-20, soma 0,69% para 5.548,21 pontos, impulsionado sobretudo pelo setor do retalho e pela EDP.Das 19 cotadas do PSI-20, apenas uma abriu no 'vermelho'. A liderar os ganhos destaca-se a retalhista Jerónimo Martins, que avança 1,63%, para 19,92 euros. A acompanhar de perto está a Sonae, que valoriza 1,21%, para 0,964 euros. A puxar pela bolsa nacional, está também o setor da energia. A EDP está a negociar com ganhos acima de 1%. Já a Galp Energia está a somar 0,23%, num dia em que o petróleo está novamente em alta e preço por barril voltou a ultrapassar já a fasquia dos 70 dólares nos Estados Unidos.



