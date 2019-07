Retalho e papel impulsionam bolsa nacional

A bolsa nacional subiu, à boleia do retalho e do papel, numa sessão em que o verde imperou no resto da Europa.

A bolsa nacional fechou a sessão em alta, numa altura em que a crença de que os bancos centrais vão implementar mais medidas de estímulos está a aumentar. Se esta especulação já era grande, aumentou com os dados económicos da China. O produto interno bruto (PIB) chinês cresceu 6,2% no segundo trimestre do ano, o que corresponde ao ritmo mais brando desde 1992.

A animar a negociação estão também os resultados do Citigroup, o primeiro banco americano a revelar os números do segundo trimestre. A instituição financeira reportou um aumento de lucros que superou as estimativas dos analistas, o que animou os investidores e criou expectativas positivas para a época de resultados.



O PSI-20 subiu 0,74% para 5.260,02 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro em queda e duas inalteradas. A contribuir para os ganhos esteve a subida dos setores do retalho e do papel.



No retalho, a Jerónimo Martins subiu 1,77% para 14,92 euros, enquanto a Sonae SGPS cresceu 1,94% para 0,8915 euros. Já no papel, a Navigator apreciou 1,06% para 3,238 euros e a Altri ganhou 0,84% para 6,025 euros.





Destaque ainda para a Galp Energia, cujas ações avançaram 0,68% para 14,045 euros, no dia em que a petrolífera revelou que a produção de petróleo da Galp Energia subiu 3% no segundo trimestre deste ano, abaixo do crescimento de 8% registado no trimestre anterior. Ao contrário da área de produção e exploração, a refinação e distribuição registou quebras.