Retalho em máximos atira PSI-20 para terreno positivo

A Bolsa de Lisboa encerrou a última sessão da semana em terreno positvo, com o PSI-20 a apreciar 0,64% para os 5744,02 pontos. Das 19 cotadas do principal índice português, oito subiam e 11 desciam. Os ganhos foram liderados pela Sonae e a Jerónimo Martins, que bateram máximos esta sexta-feira.O grupo dono do Continente disparou 5,84%, com preço da ação nos 1,07 euros. É preciso recuar a junho de 2018 para encontrar um valor tão alto.Apesar de ontem a cotada ter fechado a cair depois de ter apresentado os seus resultados trimestrais, hoje os investidores já reagiram com otimismo aos lucros acima do esperado, impulsionados também por duas notas de research otimistas divulgadas de manhã.Já a Jerónimo Martins voltou a bater recordes e superou a fasquia dos 21 euros por ação, um máximo histórico. O setor do retalho vive um bom momento, também impulsionado pela inflação no mercado alimentar.De resto, EDP Renováveis, Corticeira Amorim, REN, CTT, Navigator e Altri foram as restantes empresas que valorizaram esta sexta-feira. Em sentido contrário, a Greenvolt liderou as perdas, tendo encerrado a sessão a peder 2,81%. Galp e BCP também caíram, com uma queda superior a 1%, de 1,36% e 1,18% respetivamente.Lisboa acompanhou a tendência geral da Europa, quase toda pintada a verde nesta última sessão da semana, com os investidores animados pelas baixas taxas de juro, a boa recuperação económica e as avaliações baratas em termos relativos.(Notícia atualizada)